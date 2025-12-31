Plus d’un an après l’arrêt défi­nitif de sa carrière, Rafael Nadal a pu prendre le temps pour réaliser plei­ne­ment le poids de certains de ses exploits.

Questionné à ce sujet lors de sa récente inter­view accordée à AS, l’homme aux 14 Roland‐Garros a juste­ment évoqué ce palmarès presque irréel du côté de la Porte d’Auteuil.

« J’ai eu une très longue carrière et j’ai été très heureux. Évidemment, il y a des résul­tats qui sont là et qui sont diffi­ciles à imaginer. Pour moi, ils le sont toujours. Je n’y pense pas souvent, mais quand je me dis que j’ai remporté 14 fois Roland Garros… c’est quelque chose de très compliqué. Ou 12 fois à Barcelone, ou que je suis resté je ne sais combien d’an­nées consé­cu­tives dans le top 10 (912 semaines), malgré tant de bles­sures et de mois d’arrêt. C’est un record dont je suis satis­fait : il témoigne de ma persé­vé­rance et de ma conti­nuité. Cela en valait la peine. »