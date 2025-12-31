Plus d’un an après l’arrêt définitif de sa carrière, Rafael Nadal a pu prendre le temps pour réaliser pleinement le poids de certains de ses exploits.
Questionné à ce sujet lors de sa récente interview accordée à AS, l’homme aux 14 Roland‐Garros a justement évoqué ce palmarès presque irréel du côté de la Porte d’Auteuil.
« J’ai eu une très longue carrière et j’ai été très heureux. Évidemment, il y a des résultats qui sont là et qui sont difficiles à imaginer. Pour moi, ils le sont toujours. Je n’y pense pas souvent, mais quand je me dis que j’ai remporté 14 fois Roland Garros… c’est quelque chose de très compliqué. Ou 12 fois à Barcelone, ou que je suis resté je ne sais combien d’années consécutives dans le top 10 (912 semaines), malgré tant de blessures et de mois d’arrêt. C’est un record dont je suis satisfait : il témoigne de ma persévérance et de ma continuité. Cela en valait la peine. »
Publié le mercredi 31 décembre 2025 à 14:44