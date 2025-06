De passage dans l’un des podcast de sa marque de complé­ments alimen­taires, « NDL Pro‐Health », Rafael Nadal a a d’abord exclu la possi­bi­lité, à court de terme, de devenir coach, avant de s’ex­primer sur sa nouvelle vie.

« Si la pater­nité a‑t‐elle changé votre vision de la vie ? Non, je ne pense pas que ma vision de la vie ait changé, car j’ai toujours été quel­qu’un qui adore les enfants et je savais que c’était mon rêve d’en avoir. Ma façon de vivre… un peu, oui. Vous avez une respon­sa­bi­lité un peu diffé­rente. Je pensais que j’al­lais terminer ma carrière et jouer au golf quatre fois par semaine, cinq fois par semaine… et fina­le­ment, à cause du travail et parce que j’ai envie d’être à la maison avec lui, je finis par jouer deux fois (il rit) », a raconté l’homme aux 14 Roland‐Garros dans des propos relayés par Punto de Break.