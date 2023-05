Devant son équipe, sa famille et la presse, Rafael Nadal a offi­ciel­le­ment annoncé son forfait pour Roland‐Garros lors d’une confé­rence de presse orga­nisée au sein de son académie ce jeudi après‐midi.

L’homme aux 22 titres du Grand Chelem a égale­ment qu’il ne joue­rait pas dans les prochains avant de révéler ses inten­tions pour sa fin de carrière.

« J’espère être prêt pour la Coupe Davis en fin de saison et je veux jouer en 2024, qui devrait être la dernière année de ma carrière. Je veux pouvoir en profiter et dire au revoir aux tour­nois que je veux. Aujourd’hui, ce n’est pas possible et je ne sais pas si j’y arri­verai mais ma moti­va­tion est d’es­sayer de prendre du plaisir et de dire au revoir à tous les tour­nois qui ont été impor­tants pour moi dans ma carrière. Être compé­titif et prendre du plaisir », a annoncé le Majorquin.