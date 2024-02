Une fois de plus inter­rogé sur son nouveau rôle d’am­bas­sa­deur auprès de la fédé­ra­tion saou­dienne de tennis, rôle qui a notam­ment été critiqué en Espagne, Rafael Nadal, lors d’une inter­view accordée à Cope, s’est défendu d’avoir fait cela pour l’argent.

« Les gens qui gagnent de l’argent sont mal vus ici (en Espagne, ndlr). Il y a en Arabie Saoudite des gens, des hommes d’af­faires, qui sont partis de zéro et qui sont aujourd’hui des réfé­rences et des exemples de dépas­se­ment qui doivent êtres admirés. Et ici, nous nous méfions de ces gens. Si je dis que je vais réaliser ce projet gratui­te­ment, peut‐être que ce ne sera pas si mal vu. Je pense que ce facteur fausse mon travail. Je n’ai pas signé un contrat de plusieurs millions de dollars avec l’Arabie Saoudite, je vous le jure ; Cela ne va pas améliorer ma vie. Je l’ai fait parce que je suis enthou­siasmé par l’avenir, par ce que je vais faire. »