La plateforme américaine de vidéos à la demande, Netflix, a le sens du teasing.
Alors que cela fait plusieurs semaines que l’on sait qu’une série documentaire sur Rafael Nadal doit sortir pendant Roland‐Garros, la bande annonce a été dévoilée ce mardi.
Et en attendant le 29 mai, date de sortie du documentaire, la vidéo ci‐dessous donne quelques frissons.
92 trophées.— Netflix France (@NetflixFR) May 19, 2026
22 titres du Grand Chelem.
Une légende du tennis.
RAFA, la série documentaire sur Rafael Nadal, le 29 mai. pic.twitter.com/DmxCoarnoC
On espère en tout cas que la qualité sera de meilleure facture que celle de la série totalement ratée sur les coulisses des circuits ATP et WTA, « Break Point ».
Publié le mardi 19 mai 2026 à 18:01