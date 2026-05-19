La plate­forme améri­caine de vidéos à la demande, Netflix, a le sens du teasing.

Alors que cela fait plusieurs semaines que l’on sait qu’une série docu­men­taire sur Rafael Nadal doit sortir pendant Roland‐Garros, la bande annonce a été dévoilée ce mardi.

Et en atten­dant le 29 mai, date de sortie du docu­men­taire, la vidéo ci‐dessous donne quelques frissons.

92 trophées.

22 titres du Grand Chelem.

Une légende du tennis.



RAFA, la série docu­men­taire sur Rafael Nadal, le 29 mai. pic.twitter.com/DmxCoarnoC — Netflix France (@NetflixFR) May 19, 2026

On espère en tout cas que la qualité sera de meilleure facture que celle de la série tota­le­ment ratée sur les coulisses des circuits ATP et WTA, « Break Point ».