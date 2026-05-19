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Rafael Nadal, la bande annonce tant attendue enfin disponible

Par
Thomas S
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La plate­forme améri­caine de vidéos à la demande, Netflix, a le sens du teasing.

Alors que cela fait plusieurs semaines que l’on sait qu’une série docu­men­taire sur Rafael Nadal doit sortir pendant Roland‐Garros, la bande annonce a été dévoilée ce mardi.

Et en atten­dant le 29 mai, date de sortie du docu­men­taire, la vidéo ci‐dessous donne quelques frissons. 

On espère en tout cas que la qualité sera de meilleure facture que celle de la série tota­le­ment ratée sur les coulisses des circuits ATP et WTA, « Break Point ». 

Publié le mardi 19 mai 2026 à 18:01

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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