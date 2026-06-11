Le documentaire de Netflix au sujet de Nadal est un vrai bijou et Nadal se livre comme rarement. Ce « doc » permet de comprendre sa personnalité, ses doutes mais aussi ses valeurs. L’humilité en est une.
« La seule chose à laquelle je n’ai pas renoncé, je crois, c’est à une vie normale. Je n’ai jamais voulu y renoncer : préserver ma vie en dehors du spectacle des tournois, rentrer chez moi, retrouver mes amis, avoir ma famille près de moi. J’ai toujours été conscient, par l’éducation et par conviction personnelle, que tout ce que je vivais était éphémère. L’ego est l’un des plus grands défauts de l’humanité en général, mais dans le sport en particulier, il engendre d’innombrables problèmes. Je pense qu’il peut parfois être un atout d’un point de vue compétitif, mais j’ai toujours su que la vie réelle est bien plus importante que la vie sportive »
Publié le jeudi 11 juin 2026 à 09:45