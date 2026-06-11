Le docu­men­taire de Netflix au sujet de Nadal est un vrai bijou et Nadal se livre comme rare­ment. Ce « doc » permet de comprendre sa person­na­lité, ses doutes mais aussi ses valeurs. L’humilité en est une.

« La seule chose à laquelle je n’ai pas renoncé, je crois, c’est à une vie normale. Je n’ai jamais voulu y renoncer : préserver ma vie en dehors du spec­tacle des tour­nois, rentrer chez moi, retrouver mes amis, avoir ma famille près de moi. J’ai toujours été conscient, par l’édu­ca­tion et par convic­tion person­nelle, que tout ce que je vivais était éphé­mère. L’ego est l’un des plus grands défauts de l’hu­ma­nité en général, mais dans le sport en parti­cu­lier, il engendre d’in­nom­brables problèmes. Je pense qu’il peut parfois être un atout d’un point de vue compé­titif, mais j’ai toujours su que la vie réelle est bien plus impor­tante que la vie sportive »