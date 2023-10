Lors de son passage devant la presse la semaine dernière à Madrid en marge d’un projet d’en­tre­prise, Rafael Nadal a répondu à beau­coup de ques­tions autour de son retour sur les courts et de son état d’esprit.

Et lors­qu’un jour­na­liste lui a demandé si la présence de son jeu fils l’avait aidé à accepter cette période loin des courts, l’Espagnol s’est montré assez honnête.

« J’ai toujours bien pris les choses. Mais dans ce sens, bien sûr, le fait d’avoir un enfant à la maison, qui est aussi le premier, est toujours spécial, bien sûr, cela vous rend heureux à de nombreux moments. Mais je pense que j’au­rais aussi pu m’en passer, parce que j’ai toujours bien accepté et toléré ces périodes tout au long de ma vie. Mais il est certain que cela m’aide et me rend heureux. »