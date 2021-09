En marge de la présen­ta­tion de la série docu­men­taire consa­crée à son académie, la Rafa Nadal Academy, située à Manacor, Rafael Nadal a évoqué le dure loi de ce sport où les perdants seront toujours plus nombreux que les perdants.

« Le tennis est un sport de défaites, chaque semaine un seul gagne. La défaite fait partie inté­grante de notre quoti­dien et nous devons apprendre à vivre avec. C’est une partie diffi­cile à accepter. Dans un tournoi de golf, vous pouvez dire que vous finissez dixième, mais ici vous perdez en demi‐finale, en quart de finale, en huitième de finale ou à tout autre moment. Je pense qu’il n’y a pas de plus grande satis­fac­tion que d’avoir travaillé dur pour atteindre ses objec­tifs. Que l’on y parvienne ou non, le plus impor­tant est le bonheur d’avoir tout donné pour y parvenir. »