Rafael Nadal sera offi­ciel­le­ment retraité dans un peu moins d’un mois, puisque la phase finale de la Coupe Davis se dérou­lera entre le 19 et le 24 novembre.

Il y a quelques jours, l’Espagnol a accordé son temps au média Espagnol AS, déli­vrant au passage de nombreuses décla­ra­tions inté­res­santes sur sa carrière et sur sa déci­sion de prendre sa retraite.

Il a notam­ment expliqué que s’il n’avait pas pris sa retraite plus tôt, c’est tout simple­ment parce qu’il conti­nuait à prendre du plaisir en jouant et en voyageant.

« Les gens me deman­daient pour­quoi je ne prenais pas ma retraite plus tôt ? Et d’un point de vue exté­rieur, il est facile de se faire une opinion. Depuis le canapé et en tapant sur un télé­phone portable ou un ordi­na­teur. Mais quand on est heureux de faire ce qu’on fait et que sa famille est heureuse aussi, on a envie d’es­sayer de conti­nuer. Et ma famille était heureuse de voyager avec moi pour parti­ciper à des tour­nois. Avoir pu vivre cette année et un peu plus en voya­geant avec la famille d’une manière diffé­rente et en vivant le circuit d’une manière diffé­rente, m’a apporté une expé­rience posi­tive et je pense inoubliable. »