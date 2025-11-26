Lors de son passage dans l’émission « Universo Valdano » sur la chaîne de télévision Movistar+, à l’occasion de la première année de sa retraite, Rafael Nadal a expliqué sa mentalité sur le court.
« Les gens pensent que je perdais et que je continuais à y croire, mais ce n’est pas vrai. Ce que je ne faisais pas, c’était abandonner. Je savais que j’étais en train de perdre et je pensais que j’allais perdre, mais cela ne m’empêchait pas d’essayer. J’essayais de trouver des solutions permanentes. On y parvient en comprenant ce qu’est le sport. Le sport, c’est essayer de donner le maximum même si l’on sait que l’on va perdre. Ce qui m’obsédait le plus dans ma carrière ou ce qui m’aurait toujours dérangé et que je supportais mal, c’était de rentrer chez moi après avoir disputé un tournoi avec le sentiment de ne pas avoir fait tout ce qui était en mon pouvoir pour que les choses se passent bien », a déclaré la légende espagnole dans des propos relayés par Punto de Break.
Publié le mercredi 26 novembre 2025 à 18:54