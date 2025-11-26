Lors de son passage dans l’émis­sion « Universo Valdano » sur la chaîne de télé­vi­sion Movistar+, à l’oc­ca­sion de la première année de sa retraite, Rafael Nadal a expliqué sa menta­lité sur le court.

« Les gens pensent que je perdais et que je conti­nuais à y croire, mais ce n’est pas vrai. Ce que je ne faisais pas, c’était aban­donner. Je savais que j’étais en train de perdre et je pensais que j’al­lais perdre, mais cela ne m’empêchait pas d’es­sayer. J’essayais de trouver des solu­tions perma­nentes. On y parvient en compre­nant ce qu’est le sport. Le sport, c’est essayer de donner le maximum même si l’on sait que l’on va perdre. Ce qui m’ob­sé­dait le plus dans ma carrière ou ce qui m’au­rait toujours dérangé et que je suppor­tais mal, c’était de rentrer chez moi après avoir disputé un tournoi avec le senti­ment de ne pas avoir fait tout ce qui était en mon pouvoir pour que les choses se passent bien », a déclaré la légende espa­gnole dans des propos relayés par Punto de Break.