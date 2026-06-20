À l’occasion de la sortie sur Netflix de la série‐documentaire consacrée à sa carrière (disponible depuis le 29 mai sur la plateforme), Rafael Nadal a enchaîné les prises de parole ces dernières semaines.
L’homme aux 14 Roland‐Garros, retraité des courts depuis novembre 2024, est notamment revenu, dans des propos relayés par Punto de Break, sur sa décision de mettre un terme à sa carrière à lâge de 38 ans.
« J’étais heureux de faire ce que je faisais. J’adorais jouer au tennis. Mon corps me disait ‘ça suffit’, mais mon esprit voulait continuer. Je voulais voir si mon corps allait tenir le coup. Les gens se demandaient : ‘Pourquoi ne prend‐elle pas sa retraite ?’. Je me suis accordé un délai raisonnable pour vérifier si je pouvais reprendre la compétition en toute sécurité. Quand j’ai vu que ce n’était pas possible, alors oui, j’ai compris que le moment était venu. »
Publié le samedi 20 juin 2026 à 12:28