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Rafael Nadal : « Les gens se posaient souvent cette ques­tion à mon sujet, mais je me suis accordé un délais raison­nable pour prendre ma décision »

Par
Baptiste Mulatier
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À l’occasion de la sortie sur Netflix de la série‐documentaire consa­crée à sa carrière (dispo­nible depuis le 29 mai sur la plate­forme), Rafael Nadal a enchaîné les prises de parole ces dernières semaines.

L’homme aux 14 Roland‐Garros, retraité des courts depuis novembre 2024, est notam­ment revenu, dans des propos relayés par Punto de Break, sur sa déci­sion de mettre un terme à sa carrière à lâge de 38 ans. 

« J’étais heureux de faire ce que je faisais. J’adorais jouer au tennis. Mon corps me disait ‘ça suffit’, mais mon esprit voulait conti­nuer. Je voulais voir si mon corps allait tenir le coup. Les gens se deman­daient : ‘Pourquoi ne prend‐elle pas sa retraite ?’. Je me suis accordé un délai raison­nable pour véri­fier si je pouvais reprendre la compé­ti­tion en toute sécu­rité. Quand j’ai vu que ce n’était pas possible, alors oui, j’ai compris que le moment était venu. »

Publié le samedi 20 juin 2026 à 12:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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