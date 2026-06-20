À l’occasion de la sortie sur Netflix de la série‐documentaire consa­crée à sa carrière (dispo­nible depuis le 29 mai sur la plate­forme), Rafael Nadal a enchaîné les prises de parole ces dernières semaines.

L’homme aux 14 Roland‐Garros, retraité des courts depuis novembre 2024, est notam­ment revenu, dans des propos relayés par Punto de Break, sur sa déci­sion de mettre un terme à sa carrière à lâge de 38 ans.

« J’étais heureux de faire ce que je faisais. J’adorais jouer au tennis. Mon corps me disait ‘ça suffit’, mais mon esprit voulait conti­nuer. Je voulais voir si mon corps allait tenir le coup. Les gens se deman­daient : ‘Pourquoi ne prend‐elle pas sa retraite ?’. Je me suis accordé un délai raison­nable pour véri­fier si je pouvais reprendre la compé­ti­tion en toute sécu­rité. Quand j’ai vu que ce n’était pas possible, alors oui, j’ai compris que le moment était venu. »