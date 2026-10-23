À l’occasion d’un nouveau livre qui lui est consacré, et pour lequel il a collaboré, Rafael Nadal s’est confié au magazine GQ.
Après avoir notamment déclaré que son style vestimentaire au début de sa carrière était « horrible », le Majorquin, retraité depuis deux ans (novembre 2024), a expliqué qu’il était quelqu’un de très différent en dehors des courts.
« Je pense que j’ai toujours été très authentique face à la presse quand je jouais, quand j’étais en contact avec les gens. J’ai essayé, et je pense y être parvenu, d’être moi‐même tout au long de ma carrière tennistique. Bien sûr, quand votre notoriété grandit au fil des années, on fait un peu plus attention à ce qu’on dit ou à la façon dont on agit, de peur que cela ne pose problème. Je n’ai jamais essayé d’être quelqu’un que je n’étais pas. Mais d’une certaine manière, il y a deux Rafa. L’un est le Rafa de la compétition : très intense, avec tous ses rituels. C’est la vérité. Mais en même temps, je suis très attaché à ma famille et très détendu. Intense d’un côté, et prenant la vie du bon côté de l’autre. Je suis aussi quelqu’un qui évite toujours les conflits, et c’est la vérité. Et d’une certaine manière, c’est aussi ce qui transparaît dans le livre : j’ai toujours eu plus ou moins la même équipe du début à la fin, à l’exception de mon oncle, qui, ces dernières années, a décidé de se consacrer à autre chose. On perçoit cette confiance dans les photos, et d’une certaine manière, cela équilibre le côté intense du travail et le côté plus détendu avec la famille. »
Publié le vendredi 23 octobre 2026 à 17:53