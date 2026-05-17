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Rafael Nadal met les choses au clair : « Aujourd’hui, je peux vous dire que non, ça ne me manque pas, car je sais que ma place n’est plus là‐bas »

Par
Thomas S
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Alors qu’il a inau­guré le musée au sein de son académie il y a quelques jours, Rafael Nadal s’est une nouvelle fois exprimé sur sa retraite auprès de quelques médias présents sur place à cette occasion. 

Et l’homme aux 14 Roland‐Garros a tenu à redire que sa carrière était tota­le­ment derrière lui. 

« Heureusement, je crois avoir atteint les limites de mes capa­cités. Pas menta­le­ment, mais physi­que­ment, oui… Aujourd’hui, je peux vous dire que non, ça ne me manque pas, car je sais que ma place n’est plus là‐bas. Ce chapitre est complè­te­ment clos. J’en garderai de beaux souve­nirs, mais je ne m’at­tarde pas sur ces souve­nirs tous les jours. Je le dis en toute honnê­teté. Je suis dans une autre étape de ma vie, et j’en profite. »

Publié le dimanche 17 mai 2026 à 18:18

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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