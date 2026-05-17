Alors qu’il a inauguré le musée au sein de son académie il y a quelques jours, Rafael Nadal s’est une nouvelle fois exprimé sur sa retraite auprès de quelques médias présents sur place à cette occasion.
Et l’homme aux 14 Roland‐Garros a tenu à redire que sa carrière était totalement derrière lui.
« Heureusement, je crois avoir atteint les limites de mes capacités. Pas mentalement, mais physiquement, oui… Aujourd’hui, je peux vous dire que non, ça ne me manque pas, car je sais que ma place n’est plus là‐bas. Ce chapitre est complètement clos. J’en garderai de beaux souvenirs, mais je ne m’attarde pas sur ces souvenirs tous les jours. Je le dis en toute honnêteté. Je suis dans une autre étape de ma vie, et j’en profite. »
Publié le dimanche 17 mai 2026 à 18:18