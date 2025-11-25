Invité de l’émission « Universo Valdano » sur la chaîne espagnole Movistar+, un an après avoir pris sa retraite sportive, Rafael Nadal a abordé de nombreux sujets parmi lesquels sa fin de carrière compliquée.
« Je n’ai aucun mauvais souvenir de cette période. Il y a des gens qui, et c’est logique, pensent que j’aurais dû arrêter plus tôt, que la fin n’avait pas de sens. Pour moi, cela avait un sens : il faut agir en fonction de ce que l’on est. J’ai agi en conséquence. J’ai essayé d’épuiser toutes mes options jusqu’à ce qu’il n’y en ait vraiment plus. J’aimais ce que je faisais. Je ne me suis pas retiré parce que j’étais fatigué de ce que je faisais ou parce que je n’avais plus la motivation nécessaire. Je me suis retiré parce que mon corps ne pouvait plus suivre. J’étais toujours heureux de faire ce que je faisais. À un moment donné, j’ai réalisé que je pouvais encore concourir, mais pas au niveau dont j’avais besoin pour continuer. J’ai poussé ma carrière à ses limites, aussi loin que je pouvais la pousser. »
Publié le mardi 25 novembre 2025 à 08:01