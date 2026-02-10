Alors qu’il inaugurait ce mardi un nouveau circuit de golf caritatif « Spin+Swing » promu par sa fondation, Rafael Nadal a pris le temps de répondre aux différentes questions de la presse espagnole sur la récente actualité du tennis.
Et après avoir expliqué que l’analyse de Patrick Mouratoglou était erronée concernant les comparaisons entre joueurs de différentes époques, l’homme aux 14 Roland‐Garros a tenu à reprendre un journaliste lorsque celui‐ci a qualifié Carlos Alcaraz de joueur « espoir ».
Pour Rafa, son jeune compatriote, plus jeune joueur de l’histoire à être devenu numéro 1 mondial et à avoir réalisé le Grand Chelem en carrière, est déjà une légende du tennis. Et personne ne le contredira, pas même Patrick.
Rafa Nadal : « Alcaraz es ya una leyenda de nuestro deporte » https://t.co/rUkmwMhxuU pic.twitter.com/brVyYBu3Vv— Europa Press TV (@europapress_tv) February 10, 2026
« Alcaraz n’est pas un espoir, il a remporté sept tournois du Grand Chelem. C’est déjà une légende de notre sport. Si l’on regarde les grands joueurs dans l’histoire, rares sont ceux qui ont remporté sept tournois majeurs. Donc ce n’est pas du tout un espoir. En Australie, face à Djokovic, il a disputé un match de haut niveau, très disputé, où la différence d’âge s’est fait sentir, mais chacun a essayé de donner le meilleur de lui‐même avec ses armes. J’ai beaucoup apprécié d’assister finale. »
Publié le mardi 10 février 2026 à 18:38