Alors qu’il inau­gu­rait ce mardi un nouveau circuit de golf cari­tatif « Spin+Swing » promu par sa fonda­tion, Rafael Nadal a pris le temps de répondre aux diffé­rentes ques­tions de la presse espa­gnole sur la récente actua­lité du tennis.

Et après avoir expliqué que l’ana­lyse de Patrick Mouratoglou était erronée concer­nant les compa­rai­sons entre joueurs de diffé­rentes époques, l’homme aux 14 Roland‐Garros a tenu à reprendre un jour­na­liste lorsque celui‐ci a qualifié Carlos Alcaraz de joueur « espoir ».

Pour Rafa, son jeune compa­triote, plus jeune joueur de l’his­toire à être devenu numéro 1 mondial et à avoir réalisé le Grand Chelem en carrière, est déjà une légende du tennis. Et personne ne le contre­dira, pas même Patrick.

Rafa Nadal : « Alcaraz es ya una leyenda de nuestro deporte » https://t.co/rUkmwMhxuU pic.twitter.com/brVyYBu3Vv — Europa Press TV (@europapress_tv) February 10, 2026

« Alcaraz n’est pas un espoir, il a remporté sept tour­nois du Grand Chelem. C’est déjà une légende de notre sport. Si l’on regarde les grands joueurs dans l’his­toire, rares sont ceux qui ont remporté sept tour­nois majeurs. Donc ce n’est pas du tout un espoir. En Australie, face à Djokovic, il a disputé un match de haut niveau, très disputé, où la diffé­rence d’âge s’est fait sentir, mais chacun a essayé de donner le meilleur de lui‐même avec ses armes. J’ai beau­coup apprécié d’as­sister finale. »