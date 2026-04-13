Retraité depuis environ un an et demi (novembre 2024), Rafael Nadal manque à ses fans, qui auront bientôt l’occasion de décou­vrir un nouveau docu­men­taire consacré à leur champion.

Netflix a en effet annoncé la sortie d’un film « défi­nitif » sur la légende espa­gnole, prévue pendant Roland‐Garros, le 29 mai prochain.

« Les gens pensent que je suis un gagnant. Je ne suis pas un gagnant. Je suis un compé­ti­teur. Ce qui m’a toujours motivé, c’est le désir de conti­nuer de me battre. Tu ne peux pas être un grand cham­pion si tu ne fais pas des choses très diffi­ciles », déclaré l’homme aux 14 titres Porte d’Auteuil dans la bande annonce publiée sur les réseaux sociaux.

His relent­less grit is his grea­test legacy. This is the defi­ni­tive docu­men­tary on an all‐time great : Rafa Nadal.



Rafa premieres May 29. pic.twitter.com/Hz8aP8TEYW — Netflix (@netflix) April 13, 2026

Un nouvel hommage qui devrait raviver l’émotion autour du « taureau de Manacor ».