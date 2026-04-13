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Rafael Nadal n’a pas dit son dernier mot : « Les gens pensent que je suis un gagnant mais je ne suis pas un gagnant, je suis un compétiteur »

Par
Baptiste Mulatier
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Retraité depuis environ un an et demi (novembre 2024), Rafael Nadal manque à ses fans, qui auront bientôt l’occasion de décou­vrir un nouveau docu­men­taire consacré à leur champion.

Netflix a en effet annoncé la sortie d’un film « défi­nitif » sur la légende espa­gnole, prévue pendant Roland‐Garros, le 29 mai prochain.

« Les gens pensent que je suis un gagnant. Je ne suis pas un gagnant. Je suis un compé­ti­teur. Ce qui m’a toujours motivé, c’est le désir de conti­nuer de me battre. Tu ne peux pas être un grand cham­pion si tu ne fais pas des choses très diffi­ciles », déclaré l’homme aux 14 titres Porte d’Auteuil dans la bande annonce publiée sur les réseaux sociaux. 

Un nouvel hommage qui devrait raviver l’émotion autour du « taureau de Manacor ». 

Publié le lundi 13 avril 2026 à 18:12

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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