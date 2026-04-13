Retraité depuis environ un an et demi (novembre 2024), Rafael Nadal manque à ses fans, qui auront bientôt l’occasion de découvrir un nouveau documentaire consacré à leur champion.
Netflix a en effet annoncé la sortie d’un film « définitif » sur la légende espagnole, prévue pendant Roland‐Garros, le 29 mai prochain.
« Les gens pensent que je suis un gagnant. Je ne suis pas un gagnant. Je suis un compétiteur. Ce qui m’a toujours motivé, c’est le désir de continuer de me battre. Tu ne peux pas être un grand champion si tu ne fais pas des choses très difficiles », déclaré l’homme aux 14 titres Porte d’Auteuil dans la bande annonce publiée sur les réseaux sociaux.
His relentless grit is his greatest legacy. This is the definitive documentary on an all‐time great : Rafa Nadal.— Netflix (@netflix) April 13, 2026
Rafa premieres May 29. pic.twitter.com/Hz8aP8TEYW
Un nouvel hommage qui devrait raviver l’émotion autour du « taureau de Manacor ».
Publié le lundi 13 avril 2026 à 18:12