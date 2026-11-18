À l’occasion de la sortie d’un nouveau livre, qui retrace toute sa carrière en images, Rafael Nadal s’est longuement confié pour le magazine L’Equipe.
Deux ans après avoir mis un terme à sa carrière, l’homme aux 14 Roland‐Garros explique notamment qu’entre son travail d’entrepreneur et son rôle de père, il n’a plus vraiment de temps pour ses activités favorites.
« Une semaine type de ma vie d’aujourd’hui ? En fait il n’y en a pas deux identiques. Avant, j’avais des routines bien définies, aujourd’hui, j’ai juste du travail, n’est‐ce pas ? Parfois je vais au bureau, à l’académie, et j’ai des réunions… Je ne peux pas prédire exactement si je vais finir à une heure ou à une autre. La mer ? J’y vais moins qu’avant, malheureusement. Avec des enfants en bas âge, c’est plus difficile. Et puis l’aîné va déjà à l’école, donc la logistique est plus compliquée. J’y vais moins souvent que je ne le voudrais, mais bon, si Dieu le veut, j’y retournerai bientôt davantage. Le golf, eh bien, c’est pareil… Je joue moins souvent « à la retraite » que je ne l’aurais imaginé… Le matin, quand je ne travaille pas. Mon handicap ? 1. »
Publié le mercredi 18 novembre 2026 à 13:48