À l’occasion de la sortie d’un nouveau livre, qui retrace toute sa carrière en images, Rafael Nadal s’est longue­ment confié pour le maga­zine L’Equipe.

Deux ans après avoir mis un terme à sa carrière, l’homme aux 14 Roland‐Garros explique notam­ment qu’entre son travail d’entrepreneur et son rôle de père, il n’a plus vrai­ment de temps pour ses acti­vités favorites.

« Une semaine type de ma vie d’au­jourd’hui ? En fait il n’y en a pas deux iden­tiques. Avant, j’avais des routines bien défi­nies, aujourd’hui, j’ai juste du travail, n’est‐ce pas ? Parfois je vais au bureau, à l’aca­démie, et j’ai des réunions… Je ne peux pas prédire exac­te­ment si je vais finir à une heure ou à une autre. La mer ? J’y vais moins qu’a­vant, malheu­reu­se­ment. Avec des enfants en bas âge, c’est plus diffi­cile. Et puis l’aîné va déjà à l’école, donc la logis­tique est plus compli­quée. J’y vais moins souvent que je ne le voudrais, mais bon, si Dieu le veut, j’y retour­nerai bientôt davan­tage. Le golf, eh bien, c’est pareil… Je joue moins souvent « à la retraite » que je ne l’au­rais imaginé… Le matin, quand je ne travaille pas. Mon handicap ? 1. »