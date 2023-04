Toujours aussi présent pour évoquer l’ac­tua­lité du tennis masculin, que cela soit via ses réseaux sociaux ou par diffé­rents canaux, Patrick Mouratoglou a été invité à réagir au forfait de Rafael Nadal pour l’ATP 500 de Barcelone qui débute ce lundi 17 avril. Et visi­ble­ment, l’en­traî­neur trico­lore n’est pas plus inquiet que cela pour l’homme aux 14 Roland‐Garros.

« Rafael Nadal n’a qu’un seul objectif : gagner plus de tour­nois du Grand Chelem que n’im­porte qui d’autre. Il sait que sa première chance est Roland‐Garros et je pense qu’il s’est dit qu’il voulait arriver à Paris dans la meilleure forme possible. Mais c’est de plus en plus diffi­cile chaque année parce que son corps est très usé, plus que d’autres joueurs. Il s’est donné à 1000% à l’en­traî­ne­ment et en match. Cela signifie que son temps de jeu annuel diminue d’année en année. Je pense que son objectif reste Roland‐Garros, c’est pour­quoi il se prépare depuis long­temps sur la terre battue. Il sera en forme sur le plan tennis­tique. Sera‐t‐il en forme physi­que­ment ? Je ne peux pas le dire, cela va dépendre de la façon dont il va gérer ses bles­sures. Il devra disputer quelques matchs, mais je ne suis pas vrai­ment inquiet pour lui. Il sera prêt pour Roland‐Garros. »