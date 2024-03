Le cas de Rafael Nadal fait logi­que­ment beau­coup parler en Espagne alors que celui‐ci enchaîne les forfaits et que la saison sur terre battue approche à grands pas.

Au cours d’une récente inter­view accordée à l’agence de presse espa­gnole, EFE, Emilio Sanchez, ancien 7e joueur mondial et compa­triote de Rafa, a fait preuve d’optimisme.

« Je ne pense pas qu’il va nous quitter. Je pense qu’il jouera bien. Je pense qu’il a juste un peu peur parce que l’opération (à la hanche subie il y a un, ndlr) le dérange. Mais s’il commence à jouer sur terre battue, il n’aura plus peur parce qu’il commen­cera à enchaîner et s’il se remet en forme, j’ai la convic­tion qu’à Roland‐Garros et aux Jeux olym­piques, il sera à son meilleur. Pour moi, c’est plus une bataille contre lui‐même, il doit se libérer et sortir ce qu’il a en lui, parce que quand il est allé en Australie, il a bien joué. Mais il a joué un match où il s’est fait un peu de mal, puis il s’est beau­coup inquiété. Mais sur terre, ça va faire beau­coup moins mal. »