Lors de la céré­monie mise en place par les orga­ni­sa­teurs, Rafael Nadal a eu le temps de s’ex­primer longue­ment. Entouré de sa famille et de ses amis, ému mais serein, il a surtout évoqué l’idée du souvenir et la trace qu’il voulait laisser à tout jamais.

