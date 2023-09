Si Rafael Nadal a abordé de nombreux sujets liés à sa carrière et la suite de celle‐ci, le cham­pion espa­gnol a égale­ment été inter­rogé sur son petit garçon bientôt âgé de 1 an (le 9 octobre prochain) et sur ses senti­ments en tant que jeune papa.

« Ce qu’il y a de mieux dans le fait d’être père ? Rentrer à la maison et voir la joie d’un enfant à son arrivée est quelque chose de diffi­cile à expli­quer, mais c’est un senti­ment unique », a expliqué un peu ému l’homme aux 14 Roland‐Garros.