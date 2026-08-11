Réalisateur de la série‐documentaire sur Rafael Nadal, disponible sur Netflix depuis mai dernier, Zach Heinzerling a accordé une interview à nos confrères de Clay Tenis dans laquelle il a expliqué la mentalité de l’homme aux 14 Roland‐Garros.
« C’est un éternel challenger doté d’un charme et d’une chaleur humaine immenses. Beaucoup d’Américains diront que Michael Jordan est le plus grand sportif de tous les temps. Eh bien, Michael Jordan vivait avec cette confiance inébranlable qui le poussait à toujours penser : ‘Je vais gagner’, et cette assurance le rendait meilleur. Nadal a l’approche inverse : ‘Je ne pense pas que je vais gagner. En fait, je pense que je peux perdre, et je vais respecter profondément mon adversaire et partir du principe qu’il va bien jouer pour que je puisse élever mon niveau de jeu’. Il y a quelque chose dans cette mentalité qui s’apparente à l’anti-Jordan — l’inverse de la voie américaine habituelle — que j’ai trouvé très intéressant. Et, personnellement, je me suis beaucoup plus identifié à cette mentalité. Non pas celle qui consiste à partir du principe que je suis le meilleur et à utiliser cette arrogance comme carburant, mais celle qui consiste à partir du principe inverse et à comprendre que, si je parviens à m’améliorer et à donner le meilleur de moi‐même, j’aurai peut‐être une chance. Cette mentalité est très séduisante, et tous ceux qui ont travaillé sur le projet ont été charmés par sa façon d’être, le ‘zen’ de Rafa. Il est différent, c’est un type charismatique. »
Publié le mardi 11 août 2026 à 13:59