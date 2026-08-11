Réalisateur de la série‐documentaire sur Rafael Nadal, dispo­nible sur Netflix depuis mai dernier, Zach Heinzerling a accordé une inter­view à nos confrères de Clay Tenis dans laquelle il a expliqué la menta­lité de l’homme aux 14 Roland‐Garros.

« C’est un éternel chal­lenger doté d’un charme et d’une chaleur humaine immenses. Beaucoup d’Américains diront que Michael Jordan est le plus grand sportif de tous les temps. Eh bien, Michael Jordan vivait avec cette confiance inébran­lable qui le pous­sait à toujours penser : ‘Je vais gagner’, et cette assu­rance le rendait meilleur. Nadal a l’approche inverse : ‘Je ne pense pas que je vais gagner. En fait, je pense que je peux perdre, et je vais respecter profon­dé­ment mon adver­saire et partir du prin­cipe qu’il va bien jouer pour que je puisse élever mon niveau de jeu’. Il y a quelque chose dans cette menta­lité qui s’apparente à l’anti-Jordan — l’inverse de la voie améri­caine habi­tuelle — que j’ai trouvé très inté­res­sant. Et, person­nel­le­ment, je me suis beau­coup plus iden­tifié à cette menta­lité. Non pas celle qui consiste à partir du prin­cipe que je suis le meilleur et à utiliser cette arro­gance comme carbu­rant, mais celle qui consiste à partir du prin­cipe inverse et à comprendre que, si je parviens à m’améliorer et à donner le meilleur de moi‐même, j’aurai peut‐être une chance. Cette menta­lité est très sédui­sante, et tous ceux qui ont travaillé sur le projet ont été charmés par sa façon d’être, le ‘zen’ de Rafa. Il est diffé­rent, c’est un type charismatique. »