Rafael Nadal a accordé un long entre­tien à nos confrères de l’Equipe. Même si on s’at­ten­dait à plus de confi­dences, on sent que l’Espagnol est plutôt bien dans sa nouvelle vie. Il revient forcé­ment sur la fin de sa carrière qui n’a pas vrai­ment été « digne » de son talent et son palmares. D’ailleurs, Rafa ne nie pas cette analyse.

« Peut‐être que la dernière année de tennis était de trop. Parce que mon corps ne me permet­tait pas vrai­ment de concourir au niveau que j’ai­mais. Mais je ne pouvais pas le savoir.

Il est vrai que l’on se souvient tous avec une vraie pointe de tris­tesse de son tournoi de Bastad ou encore de sa pres­ta­tion lors de la phase finale de la Coupe Davis. Rafa avait envie mais le corps ne suivait vrai­ment plus.