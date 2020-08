Fin juin dernier, Novak Djokovic était au centre de toutes les critiques suite à son tournoi, l’Adria Tour, qui s’était transformé en véritable cluster du coronavirus. De nombreux joueurs avaient été infectés (Dimitrov, Troïcki, Coric…), ainsi que des membres du staff de certains participants. Cela avait divisé en deux la planète tennis, entre ceux qui fustigeaient le Serbe, comme Nick Kyrgios : « Mes prières à tous les joueurs infectés. Ce n’est plus la peine de mentionner mes agissements comme des actes irresponsables ou stupides. Ceci (l’Adria Tour) surpasse tout. »

Mais Novak pouvait également compter sur de nombreux soutiens, et lors d’une récente interview, Rafael Nadal s’est rajouté à cette liste. L’Espagnol a tenu à prendre la défense du numéro 1 mondial : « Je pense que la plupart des joueurs veulent le meilleur pour le monde et pour les gens. Bien sûr, il y a eu une erreur dans la tournée organisée en Serbie et en Croatie, mais les erreurs sont normales quand on est confronté à une situation qu’on n’a jamais connue auparavant. Il faut simplement tirer les leçons de nos erreurs. »