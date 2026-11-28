À l’occasion de la sortie d’un nouveau livre, qui retrace toute sa carrière en images, Rafael Nadal s’est longue­ment confié pour le maga­zine L’Equipe plus tôt dans le mois.

L’homme aux 14 Roland‐Garros a notam­ment raconté ce qu’il avait ressenti après son premier titre en Grand Chelem.

« C’était la première fois, en 2005, que je jouais à Roland‐Garros et la première fois que je l’ai remporté. Mon premier Grand Chelem ! C’était évidem­ment quelque chose de très impor­tant, une étape majeure dans ma jeune ­carrière. À vrai dire, à ce moment‐là, je pensais avoir déjà atteint le sommet, je me disais que je pour­rais désor­mais vivre le reste de ma carrière plus serei­ne­ment, mais en réalité, ça a été tout le contraire. On gagne une fois, mais l’année suivante, on est encore plus nerveux, et l’année d’après, encore plus. Jusqu’à ce que j’ar­rive enfin à un moment où je suis devenu plus serein… »