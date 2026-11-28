Rafael Nadal : « Quand j’ai remporté Roland‐Garros pour la première fois en 2005, je me disais que je pourrais désormais vivre le reste de ma carrière plus sereinement, mais en réalité, ça a été tout le contraire »
L’homme aux 14 Roland‐Garros a notamment raconté ce qu’il avait ressenti après son premier titre en Grand Chelem.
« C’était la première fois, en 2005, que je jouais à Roland‐Garros et la première fois que je l’ai remporté. Mon premier Grand Chelem ! C’était évidemment quelque chose de très important, une étape majeure dans ma jeune carrière. À vrai dire, à ce moment‐là, je pensais avoir déjà atteint le sommet, je me disais que je pourrais désormais vivre le reste de ma carrière plus sereinement, mais en réalité, ça a été tout le contraire. On gagne une fois, mais l’année suivante, on est encore plus nerveux, et l’année d’après, encore plus. Jusqu’à ce que j’arrive enfin à un moment où je suis devenu plus serein… »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.