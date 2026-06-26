À l’occasion de la sortie sur Netflix de la série‐documentaire consa­crée à sa carrière (dispo­nible depuis le 29 mai sur la plate­forme), Rafael Nadal multi­plie les inter­ven­tions média­tiques ces dernières semaines.

Lors d’une nouvelle inter­view accordée à CNBC, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’homme aux 14 Roland‐Garros a été inter­rogé sur la possi­bi­lité de voir un jour Carlos Alcaraz ou Jannik Sinner s’im­poser comme le GOAT (meilleur joueur de tous les temps).

« Tout est une ques­tion de chiffres. Quand je dis que Novak Djokovic est le meilleur joueur de tennis de l’histoire, c’est parce que les chiffres le prouvent. Et il faut tenir compte des chiffres quand on désigne le GOAT. Pour répondre à votre ques­tion, ce sont les chiffres qui le diront à l’avenir. Je ne sais pas. Il faut jouer à un très haut niveau pendant très long­temps. Aujourd’hui, on dirait que Carlos et Jannik n’ont pas de rivaux. Tout dépendra de l’arrivée de nouveaux grands rivaux sur le circuit pour savoir à quel point il leur sera diffi­cile de conti­nuer à gagner aussi souvent. Et ils doivent éviter les bles­sures. On ne sait jamais. La vie est impré­vi­sible, et le tennis aussi. »