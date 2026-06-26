À l’occasion de la sortie sur Netflix de la série‐documentaire consacrée à sa carrière (disponible depuis le 29 mai sur la plateforme), Rafael Nadal multiplie les interventions médiatiques ces dernières semaines.
Lors d’une nouvelle interview accordée à CNBC, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’homme aux 14 Roland‐Garros a été interrogé sur la possibilité de voir un jour Carlos Alcaraz ou Jannik Sinner s’imposer comme le GOAT (meilleur joueur de tous les temps).
« Tout est une question de chiffres. Quand je dis que Novak Djokovic est le meilleur joueur de tennis de l’histoire, c’est parce que les chiffres le prouvent. Et il faut tenir compte des chiffres quand on désigne le GOAT. Pour répondre à votre question, ce sont les chiffres qui le diront à l’avenir. Je ne sais pas. Il faut jouer à un très haut niveau pendant très longtemps. Aujourd’hui, on dirait que Carlos et Jannik n’ont pas de rivaux. Tout dépendra de l’arrivée de nouveaux grands rivaux sur le circuit pour savoir à quel point il leur sera difficile de continuer à gagner aussi souvent. Et ils doivent éviter les blessures. On ne sait jamais. La vie est imprévisible, et le tennis aussi. »
Publié le vendredi 26 juin 2026 à 09:18