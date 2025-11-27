Lors de son passage dans l’émis­sion, « Universo Valdano », sur la chaîne espa­gnole Movistar+, où il est revenu sur les grands moments de sa carrière, Rafael Nadal, offi­ciel­le­ment retraité depuis un an, a été inter­rogé sur ses fameux tics en match, comme l’ali­gne­ment de ses bouteilles.

Et le Majorquin a reconnu qu’il avait bien essayé de contrôler ces manies après s’être vu à la télévision.

« Je ne suis pas quel­qu’un de très super­sti­tieux, prati­que­ment pas du tout. Contrairement à ce que l’on pour­rait penser, en dehors du tennis, je n’ai aucune routine ni aucun rituel. Tout cela restait sur le court et pendant les compé­ti­tions. J’en avais besoin. J’aimerais pouvoir atteindre ce niveau de concen­tra­tion sans ces routines. Je n’étais pas aussi rigou­reux au début de ma carrière. Le tennis est exigeant et vous ronge de l’in­té­rieur. Vous sortez chaque jour sur le court en sachant que le soir, vous pour­riez rentrer chez vous. Vous devez trouver des routines avec lesquelles vous vous sentez à l’aise, en sécu­rité, et qui vous aident à ne pas perdre de vue ce que vous faites, à vous isoler de tout le reste. J’ai essayé de les réduire, car quand je me voyais à la télé­vi­sion, je n’ai­mais pas ce que je voyais, mais elles ne me faisaient pas de mal. Elles me donnaient le senti­ment de pouvoir être concentré à 100 % sur ce que je faisais. Elles me permet­taient de rester concentré sur le moment présent. »