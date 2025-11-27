Lors de son passage dans l’émission, « Universo Valdano », sur la chaîne espagnole Movistar+, où il est revenu sur les grands moments de sa carrière, Rafael Nadal, officiellement retraité depuis un an, a été interrogé sur ses fameux tics en match, comme l’alignement de ses bouteilles.
Et le Majorquin a reconnu qu’il avait bien essayé de contrôler ces manies après s’être vu à la télévision.
« Je ne suis pas quelqu’un de très superstitieux, pratiquement pas du tout. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, en dehors du tennis, je n’ai aucune routine ni aucun rituel. Tout cela restait sur le court et pendant les compétitions. J’en avais besoin. J’aimerais pouvoir atteindre ce niveau de concentration sans ces routines. Je n’étais pas aussi rigoureux au début de ma carrière. Le tennis est exigeant et vous ronge de l’intérieur. Vous sortez chaque jour sur le court en sachant que le soir, vous pourriez rentrer chez vous. Vous devez trouver des routines avec lesquelles vous vous sentez à l’aise, en sécurité, et qui vous aident à ne pas perdre de vue ce que vous faites, à vous isoler de tout le reste. J’ai essayé de les réduire, car quand je me voyais à la télévision, je n’aimais pas ce que je voyais, mais elles ne me faisaient pas de mal. Elles me donnaient le sentiment de pouvoir être concentré à 100 % sur ce que je faisais. Elles me permettaient de rester concentré sur le moment présent. »
Publié le jeudi 27 novembre 2025 à 18:58