Dans la récente interview de Rafael Nadal publiée par le quotidien espagnol, AS, Rafael Nadal est revenu sur sa nouvelle vie, un peu plus d’un an après l’arrêt de sa carrière. Et forcément, l’homme aux 14 Roland‐Garros conserve quelques réflexes presque instinctifs lorsqu’il regarde un match de tennis. Extraits.
Et comment se sent‐il lorsqu’il regarde un match ? Est‐il du genre à beaucoup gesticuler ou le regarde‐t‐il calmement ?
Rafael Nadal : Non, ne t’inquiète pas. Évidemment, il y a un petit risque du métier à analyser ce qui se passe, ce que tel ou tel joueur aurait dû faire… Mais je le fais avec un calme olympien. Et honnêtement, quand je regarde du tennis, ce qui n’a pas été très fréquent ces derniers temps, juste quelques matchs qui m’ont plu, j’en profite en tant que spectateur, même si, inévitablement, je l’analyse un peu comme un joueur. C’est impossible de faire autrement.
Publié le mardi 30 décembre 2025 à 14:14