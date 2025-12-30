Dans la récente inter­view de Rafael Nadal publiée par le quoti­dien espa­gnol, AS, Rafael Nadal est revenu sur sa nouvelle vie, un peu plus d’un an après l’arrêt de sa carrière. Et forcé­ment, l’homme aux 14 Roland‐Garros conserve quelques réflexes presque instinc­tifs lors­qu’il regarde un match de tennis. Extraits.

Et comment se sent‐il lors­qu’il regarde un match ? Est‐il du genre à beau­coup gesti­culer ou le regarde‐t‐il calme­ment ?

Rafael Nadal : Non, ne t’in­quiète pas. Évidemment, il y a un petit risque du métier à analyser ce qui se passe, ce que tel ou tel joueur aurait dû faire… Mais je le fais avec un calme olym­pien. Et honnê­te­ment, quand je regarde du tennis, ce qui n’a pas été très fréquent ces derniers temps, juste quelques matchs qui m’ont plu, j’en profite en tant que spec­ta­teur, même si, inévi­ta­ble­ment, je l’ana­lyse un peu comme un joueur. C’est impos­sible de faire autrement.