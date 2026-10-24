Alors qu’il a parti­cipé à l’éla­bo­ra­tion d’un ouvrage à son sujet en four­nis­sant des photos inédites de lui ainsi que de sa famille et ses proches, Rafael Nadal a pris le temps de revenir un peu sur sa carrière, deux ans après sa retraite, pour le site The Athletic.

Interrogé sur ses nombreuses bles­sures, l’homme aux 14 Roland‐Garros a expliqué en quoi celles‐ci avaient eu un aspect positif sur sa manière de voir les choses.

« Lors des dernières saisons de ma carrière, chaque instant était… Je n’avais pas vrai­ment peur, mais je savais que cela pour­rait être ma dernière année sur le circuit. La seule chose posi­tive que j’ai tirée de toutes ces bles­sures, c’est que j’ai pu profiter davan­tage et accorder plus d’importance aux grands moments. Mais j’ai vécu toute ma carrière de tennis dans la douleur — au quoti­dien, je souf­frais énor­mé­ment », a déclaré Rafa qui a un jour calculé qu’au cours de sa carrière, il y avait manqué pas moins de 20 tour­nois du Grand Chelem, soit l’équivalent de cinq ans de compé­ti­tion à cause des bles­sures. « Mais c’est sans doute grâce à cela que, lorsque j’en avais l’occasion, je donnais à chaque fois tout ce que j’avais », a‑t‐il joli­ment conclu.