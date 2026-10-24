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Rafael Nadal, qui a manqué 20 tour­nois du Grand Chelem à cause des bles­sures pendant sa carrière : « Il y a une chose posi­tive que j’ai pu tirer de tout cela, même si je souf­frais énormément »

Par
Thomas S
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Alors qu’il a parti­cipé à l’éla­bo­ra­tion d’un ouvrage à son sujet en four­nis­sant des photos inédites de lui ainsi que de sa famille et ses proches, Rafael Nadal a pris le temps de revenir un peu sur sa carrière, deux ans après sa retraite, pour le site The Athletic.

Interrogé sur ses nombreuses bles­sures, l’homme aux 14 Roland‐Garros a expliqué en quoi celles‐ci avaient eu un aspect positif sur sa manière de voir les choses. 

« Lors des dernières saisons de ma carrière, chaque instant était… Je n’avais pas vrai­ment peur, mais je savais que cela pour­rait être ma dernière année sur le circuit. La seule chose posi­tive que j’ai tirée de toutes ces bles­sures, c’est que j’ai pu profiter davan­tage et accorder plus d’importance aux grands moments. Mais j’ai vécu toute ma carrière de tennis dans la douleur — au quoti­dien, je souf­frais énor­mé­ment », a déclaré Rafa qui a un jour calculé qu’au cours de sa carrière, il y avait manqué pas moins de 20 tour­nois du Grand Chelem, soit l’équivalent de cinq ans de compé­ti­tion à cause des bles­sures. « Mais c’est sans doute grâce à cela que, lorsque j’en avais l’occasion, je donnais à chaque fois tout ce que j’avais », a‑t‐il joli­ment conclu. 

Publié le samedi 24 octobre 2026 à 16:52

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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