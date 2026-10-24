Alors qu’il a participé à l’élaboration d’un ouvrage à son sujet en fournissant des photos inédites de lui ainsi que de sa famille et ses proches, Rafael Nadal a pris le temps de revenir un peu sur sa carrière, deux ans après sa retraite, pour le site The Athletic.
Interrogé sur ses nombreuses blessures, l’homme aux 14 Roland‐Garros a expliqué en quoi celles‐ci avaient eu un aspect positif sur sa manière de voir les choses.
« Lors des dernières saisons de ma carrière, chaque instant était… Je n’avais pas vraiment peur, mais je savais que cela pourrait être ma dernière année sur le circuit. La seule chose positive que j’ai tirée de toutes ces blessures, c’est que j’ai pu profiter davantage et accorder plus d’importance aux grands moments. Mais j’ai vécu toute ma carrière de tennis dans la douleur — au quotidien, je souffrais énormément », a déclaré Rafa qui a un jour calculé qu’au cours de sa carrière, il y avait manqué pas moins de 20 tournois du Grand Chelem, soit l’équivalent de cinq ans de compétition à cause des blessures. « Mais c’est sans doute grâce à cela que, lorsque j’en avais l’occasion, je donnais à chaque fois tout ce que j’avais », a‑t‐il joliment conclu.
Publié le samedi 24 octobre 2026 à 16:52