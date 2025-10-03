AccueilInsoliteRafael Nadal reçoit un prix très rare et spécial : "Ce jour...
Rafael Nadal reçoit un prix très rare et spécial : « Ce jour m’accompagnera toujours »

Thomas S
Par Thomas S

Officiellement retraité depuis bientôt un an, Rafael Nadal continue de rece­voir des distinc­tions pour l’en­semble de son oeuvre.

La dernière en date est connue pour être l’une des plus pres­ti­gieuses d’Espagne : Docteur Honoris Causa. Une récom­pense décernée pour la première fois à un sportif. C’est dire le poids et l’im­por­tance de Rafa dans la société espagnole. 

Sur ses réseaux sociaux, l’homme aux 14 Roland‐Garros a partagé sa fierté et sa reconnaissance. 

« C’est un immense honneur d’avoir été le premier sportif à être investi du titre de Docteur Honoris Causa par cette univer­sité qui a laissé une empreinte si profonde dans la culture, la société et la pensée de l’Espagne. Merci à toute la ville de Salamanque pour l’affection reçue. Ce jour m’accompagnera toujours et m’encourage à rester fidèle aux valeurs que le sport m’a ensei­gnées. Merci infiniment ! »

Publié le vendredi 3 octobre 2025 à 16:45

