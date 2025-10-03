Officiellement retraité depuis bientôt un an, Rafael Nadal continue de recevoir des distinctions pour l’ensemble de son oeuvre.
La dernière en date est connue pour être l’une des plus prestigieuses d’Espagne : Docteur Honoris Causa. Une récompense décernée pour la première fois à un sportif. C’est dire le poids et l’importance de Rafa dans la société espagnole.
Sur ses réseaux sociaux, l’homme aux 14 Roland‐Garros a partagé sa fierté et sa reconnaissance.
𝗢𝗿𝗴𝘂𝗹𝗹𝗼, 𝗴𝗿𝗮𝘁𝗶𝘁𝘂𝗱 𝘆 𝗳𝗲𝗹𝗶𝗰𝗶𝗱𝗮𝗱.— Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 3, 2025
Es un inmenso honor haber sido el primer deportista investido como Doctor Honoris Causa por esta universidad que ha dejado una huella tan profunda en la cultura, la en la sociedad y en el pensamiento de España.
Gracias a… pic.twitter.com/1UEdhfNPVR
« C’est un immense honneur d’avoir été le premier sportif à être investi du titre de Docteur Honoris Causa par cette université qui a laissé une empreinte si profonde dans la culture, la société et la pensée de l’Espagne. Merci à toute la ville de Salamanque pour l’affection reçue. Ce jour m’accompagnera toujours et m’encourage à rester fidèle aux valeurs que le sport m’a enseignées. Merci infiniment ! »
