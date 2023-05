Rafael Nadal au Challenger de Bordeaux (du 14 au 20 mai) ? Cela aurait pu être une sacrée promo­tion pour le circuit secon­daire mais cette « folie » n’aura fina­le­ment pas lieu malgré les efforts du direc­teur du BNP Parisbas Primrose, Jean‐Baptiste Perlant.

Ce dernier, dans les colonnes de L’Équipe a reconnu avoir contacté l’agent de l’homme aux 14 Roland‐Garros : « Je lui ai proposé une des wild‐cards. Carlos Costa m’a très genti­ment répondu que Nadal pour­sui­vait sa prépa­ra­tion chez lui à Manacor, qu’il n’était pas prêt et était engagé dans une course contre‐la‐montre pour être prêt à Roland‐Garros », a déclaré l’au­da­cieux direc­teur qui s’est fina­le­ment fait une raison, notam­ment à cause des soucis de sécu­rité qu’une telle venue aurait pu engendrer.

« Ç’aurait été très compliqué. Déjà qu’on va avoir beau­coup de monde… Pour des gens, ç’a pu être une décep­tion (que Nadal ne vienne pas), mais pas pour moi. »