« Ce serait bien si cela pouvait se faire », glissait Roger Federer il y a quelques semaines à propos de son projet de tournée d’exhibitions avec Rafael Nadal.
Lors d’une grande interview accordée à AS, un peu plus d’un an après avoir pris sa retraite, l’homme aux 14 Roland‐Garros s’est exprimé sur la possibilité d’entraîner un jour Carlos Alcaraz ou de se lancer un jour en politique, et également évoqué ce projet avec son ancien rival suisse.
« Je pense que cela ne sera plus jamais pareil, et je ne veux pas que ça le soit. Mais à l’avenir, qui sait ? Si cela nous amuse, si nous parvenons à faire quelque chose qui a du sens et qui nous plaît… pourquoi pas ? Je ne ferme pas la porte à l’idée de reprendre une raquette, mais je devrais me préparer consciencieusement. Quand on sort pour jouer, on veut être prêt, et pour l’instant, je ne le suis pas. J’aurais besoin d’un délai raisonnable. »
Publié le samedi 27 décembre 2025 à 09:28