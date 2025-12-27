« Ce serait bien si cela pouvait se faire », glis­sait Roger Federer il y a quelques semaines à propos de son projet de tournée d’exhibitions avec Rafael Nadal.

Lors d’une grande inter­view accordée à AS, un peu plus d’un an après avoir pris sa retraite, l’homme aux 14 Roland‐Garros s’est exprimé sur la possi­bi­lité d’entraîner un jour Carlos Alcaraz ou de se lancer un jour en poli­tique, et égale­ment évoqué ce projet avec son ancien rival suisse.

« Je pense que cela ne sera plus jamais pareil, et je ne veux pas que ça le soit. Mais à l’avenir, qui sait ? Si cela nous amuse, si nous parve­nons à faire quelque chose qui a du sens et qui nous plaît… pour­quoi pas ? Je ne ferme pas la porte à l’idée de reprendre une raquette, mais je devrais me préparer conscien­cieu­se­ment. Quand on sort pour jouer, on veut être prêt, et pour l’ins­tant, je ne le suis pas. J’aurais besoin d’un délai raisonnable. »