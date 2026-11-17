Toni Nadal ne manque jamais une occasion de commenter l’actualité du tennis depuis qu’il s’est éloigné des courts, et la nouvelle association entre Ben Shelton et Juan Carlos Ferrero n’allait pas y échapper.
En effet, l’Espagnol a révélé qu’il était au courant de la volonté du clan Shelton de renforcer son équipe, puisque le père du joueur américain avait pris contact avec Rafael Nadal pour lui demander conseil. Le Majorquin pourrait donc avoir joué un rôle dans ce rapprochement avec l’ancien mentor de Carlos Alcaraz.
« Je savais que l’Américain cherchait un entraîneur, car il avait pris contact avec Rafael pour lui demander conseil » a déclaré Toni Nadal.
Publié le mardi 17 novembre 2026 à 10:32