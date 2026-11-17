Toni Nadal ne manque jamais une occa­sion de commenter l’actualité du tennis depuis qu’il s’est éloigné des courts, et la nouvelle asso­cia­tion entre Ben Shelton et Juan Carlos Ferrero n’allait pas y échapper.

En effet, l’Espagnol a révélé qu’il était au courant de la volonté du clan Shelton de renforcer son équipe, puisque le père du joueur améri­cain avait pris contact avec Rafael Nadal pour lui demander conseil. Le Majorquin pour­rait donc avoir joué un rôle dans ce rappro­che­ment avec l’ancien mentor de Carlos Alcaraz.

Toni Nadal desvela que el padre de Shelton llamó a su sobrino Rafa hace no mucho por el tema entre­nador.



🗣️ « Sabía que Ben estaba buscando entre­nador porque llamó a mi sobrino Rafael para pedirle consejo »



¿Quizá Nadal le apuntó en la direc­ción de Juan Carlos Ferrero ? 🤔🤔🤔🤔🤔… pic.twitter.com/otuHQJBlrX — José Morón (@jmgmoron) November 17, 2026

« Je savais que l’Américain cher­chait un entraî­neur, car il avait pris contact avec Rafael pour lui demander conseil » a déclaré Toni Nadal.