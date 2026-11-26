Tout au long de sa carrière, Rafael Nadal s’est disputé les titres les plus pres­ti­gieux, d’abord avec Roger Federer, puis avec Novak Djokovic, formant ainsi ce que l’on appelle le « Big Three », composé des trois joueurs les plus titrés de l’histoire en Grand Chelem chez les hommes.

Interrogé lors d’une inter­view, le Majorquin a comparé cette période à celle que nous vivons actuel­le­ment, marquée, en dehors des bles­sures, par la domi­na­tion de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz sur le circuit masculin.

Selon l’Espagnol, la concur­rence était encore plus rude à son époque puisqu’ils étaient constam­ment trois à se battre pour les plus grands titres. Même lorsque l’un d’entre eux était absent, les deux autres étaient toujours là pour batailler.

El Big 3 según Rafa Nadal :



🗣 « Llegamos después de Sampras, que tenía 14 Grand Slams. Nosotros, al ser tres, no dos, nunca tuvimos margen de maniobra. La exigencia era máxima. Nunca dejamos de presio­narnos mutua­mente. No había margen para saltarnos torneos ».



🗣 « Esa es la… pic.twitter.com/ZZzfg3WfKU — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) November 26, 2026

« Nous, étant trois et non deux, n’avons jamais eu de marge de manœuvre. Les exigences étaient maxi­males. Nous n’avons jamais cessé de nous mettre la pres­sion les uns aux autres. Il n’y avait pas de place pour sauter des tour­nois. C’est ça, la gran­deur de notre époque. Nous étions toujours dans les dernières phases des tour­nois, en lice pour les plus impor­tants. Je ne pense pas qu’un seul d’entre nous y serait parvenu », a déclaré Rafael Nadal.