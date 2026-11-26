Tout au long de sa carrière, Rafael Nadal s’est disputé les titres les plus prestigieux, d’abord avec Roger Federer, puis avec Novak Djokovic, formant ainsi ce que l’on appelle le « Big Three », composé des trois joueurs les plus titrés de l’histoire en Grand Chelem chez les hommes.
Interrogé lors d’une interview, le Majorquin a comparé cette période à celle que nous vivons actuellement, marquée, en dehors des blessures, par la domination de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz sur le circuit masculin.
Selon l’Espagnol, la concurrence était encore plus rude à son époque puisqu’ils étaient constamment trois à se battre pour les plus grands titres. Même lorsque l’un d’entre eux était absent, les deux autres étaient toujours là pour batailler.
« Nous, étant trois et non deux, n’avons jamais eu de marge de manœuvre. Les exigences étaient maximales. Nous n’avons jamais cessé de nous mettre la pression les uns aux autres. Il n’y avait pas de place pour sauter des tournois. C’est ça, la grandeur de notre époque. Nous étions toujours dans les dernières phases des tournois, en lice pour les plus importants. Je ne pense pas qu’un seul d’entre nous y serait parvenu », a déclaré Rafael Nadal.
Publié le jeudi 26 novembre 2026 à 09:09