Netflix va proposer un documentaire sur la vie de Rafael Nadal. Il sera disponible sur la plate forme dès le 29 mai. Très logiquement, Rafa joue le jeu de la promotion. Il a donc répondu à un entretien de nos confrères de nos confrères espagnols de AS.
Il a notamment abordé le sujet de sa relation avec son oncle Toni.
« Toni a toujours été très exigeant. J’ai toujours pensé qu’il l’était envers moi parce qu’il croyait que j’étais capable de gérer ce niveau d’exigence. S’il ne s’était pas senti prêt à supporter cette pression, il ne l’aurait pas fait. Il a toujours agi dans mon intérêt. Mais, évidemment, quand on pousse quelqu’un à bout, il arrive qu’on dépasse les bornes. Malgré tout, je n’ai jamais eu le sentiment qu’il agissait autrement que pour mon bien. C’est pourquoi je l’ai toujours respecté et que je lui serai toujours reconnaissant pour tout ce qu’il a fait pour moi. »
Publié le jeudi 21 mai 2026 à 09:50