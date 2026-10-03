Rafael Nadal a réuni du très beau monde pour célébrer les 10 ans de son académie, la Rafa Nadal Academy, située à Manacor, sur l’île de Majorque, en Espagne.
Pour l’occasion, l’homme aux 14 titres à Roland‐Garros a organisé un tournoi d’exhibition opposant deux équipes. D’un côté, Rafael Nadal était accompagné de David Ferrer, Carlos Moyà et Richard Gasquet. De l’autre, Andy Murray, Marat Safin, Dominic Thiem et Fabio Fognini ont fait équipe.
Et c’est l’équipe de Rafa qui s’est imposée (4−3), avec une balle de titre qui a parfaitement illustré l’éternel esprit de compétiteur du Majorquin. Ce dernier n’a pas hésité à viser Andy Murray au corps sur une volée. Un ultime coup qui a fait rire tout le monde et offert une belle conclusion au spectacle.
Nadal hits Murray with the volley to win the Rafa Nadal Academy Slam 🤣👏 pic.twitter.com/l7w47v6zL4— Tennis Channel (@TennisChannel) October 3, 2026
Le public présent sur place a certainement apprécié le retour de Rafael Nadal sur les courts, près de deux ans après avoir pris sa retraite sportive.
Publié le samedi 3 octobre 2026 à 19:42