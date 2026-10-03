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Rafael Nadal sans pitié avec Andy Murray pour remporter son tournoi !

Par
Baptiste Mulatier
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Rafael Nadal a réuni du très beau monde pour célé­brer les 10 ans de son académie, la Rafa Nadal Academy, située à Manacor, sur l’île de Majorque, en Espagne.

Pour l’occasion, l’homme aux 14 titres à Roland‐Garros a orga­nisé un tournoi d’exhibition oppo­sant deux équipes. D’un côté, Rafael Nadal était accom­pagné de David Ferrer, Carlos Moyà et Richard Gasquet. De l’autre, Andy Murray, Marat Safin, Dominic Thiem et Fabio Fognini ont fait équipe.

Et c’est l’équipe de Rafa qui s’est imposée (4−3), avec une balle de titre qui a parfai­te­ment illustré l’éternel esprit de compé­ti­teur du Majorquin. Ce dernier n’a pas hésité à viser Andy Murray au corps sur une volée. Un ultime coup qui a fait rire tout le monde et offert une belle conclu­sion au spectacle.

Le public présent sur place a certai­ne­ment apprécié le retour de Rafael Nadal sur les courts, près de deux ans après avoir pris sa retraite sportive.

Publié le samedi 3 octobre 2026 à 19:42

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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