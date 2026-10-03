Rafael Nadal a réuni du très beau monde pour célé­brer les 10 ans de son académie, la Rafa Nadal Academy, située à Manacor, sur l’île de Majorque, en Espagne.

Pour l’occasion, l’homme aux 14 titres à Roland‐Garros a orga­nisé un tournoi d’exhibition oppo­sant deux équipes. D’un côté, Rafael Nadal était accom­pagné de David Ferrer, Carlos Moyà et Richard Gasquet. De l’autre, Andy Murray, Marat Safin, Dominic Thiem et Fabio Fognini ont fait équipe.

Et c’est l’équipe de Rafa qui s’est imposée (4−3), avec une balle de titre qui a parfai­te­ment illustré l’éternel esprit de compé­ti­teur du Majorquin. Ce dernier n’a pas hésité à viser Andy Murray au corps sur une volée. Un ultime coup qui a fait rire tout le monde et offert une belle conclu­sion au spectacle.

Nadal hits Murray with the volley to win the Rafa Nadal Academy Slam 🤣👏 pic.twitter.com/l7w47v6zL4 — Tennis Channel (@TennisChannel) October 3, 2026

Le public présent sur place a certai­ne­ment apprécié le retour de Rafael Nadal sur les courts, près de deux ans après avoir pris sa retraite sportive.