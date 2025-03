Lors du podcast réalisé avec Andy Roddick, Rafael Nadal a eu le temps d’évo­quer de nombreux sujets de sa carrière. Il est notam­ment revenu sur les diffé­rentes tactiques qu’il a dû mettre en place pour parvenir à dominer ses adver­saires et notam­ment un certain Novak Djokovic.

🗣️Rafa Nadal parle de la stra­tégie et des matches contre Novak Djokovic :



« Contre Novak, c’est un peu diffé­rent. Nous pouvions avoir une stra­tégie mais, à la fin, je devais jouer très bien tout le temps. On n’a pas le même style de jeu mais ce n’était pas une stra­tégie claire… pic.twitter.com/wofjzeyS84 — Tennis Legend (@TennisLegende) March 11, 2025

« Contre Novak, c’est un peu diffé­rent. Nous pouvions avoir une stra­tégie mais, à la fin, je devais jouer très bien tout le temps. On n’a pas le même style de jeu mais ce n’était pas une stra­tégie claire comme avec Roger. Je n’avais pas ce feeling contre Novak. Je savais que je devais jouer très bien pendant long­temps et je devais adapter des choses. Je ne pouvais pas jouer trop de fois sur son revers, surtout des balles hautes, car il prenait la balle tôt et te mettait dans une posi­tion très difficile. »