Au cours d’une série de questions‐réponses avec ses fans sur l’ap­pli­ca­tion TikTok, Rafael Nadal, après avoir révélé ce qui lui manquait le plus depuis qu’il avait pris sa retraite en novembre dernier, a égale­ment désigné le match qu’il aime­rait rejouer s’il le pouvait.

Et la réponse risque d’en surprendre plus alors qu’on aurait pu penser à d’autres finales de Grand Chelem. « Si je pouvais rejouer un match dans ma carrière, ce serait peut‐être la finale de l’Open d’Australie 2024 contre Stan Wawrinka en espé­rant que je ne me blesse pas cette fois‐ci. »

Pour rappel, l’Espagnol, blessé au dos, s’était incliné en quatre sets (6−3, 6–2, 3–6, 6–3).