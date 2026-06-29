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Rafael Nadal : « Si Novak Djokovic continue de jouer, alors qu’il a déjà tout gagné, c’est pour une seule raison »

Par
Baptiste Mulatier
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Rafael Nadal a multi­plié les prises de paroles depuis la sortie de la série‐documentaire consa­crée à sa carrière sur Netflix. 

Lors de son inter­view accordée à CNBC Sport, dont les propos sont relayés par Punto de Break, l’homme aux 14 Roland‐Garros a expliqué pour­quoi il consi­dé­rait Novak Djokovic comme le meilleur joueur de l’his­toire avant de s’ex­primer sur la longé­vité de son ancien rival serbe. 

« Novak est toujours là parce qu’il aime ce sport et qu’il est animé par la passion de la compé­ti­tion. Tant qu’il conser­vera cette moti­va­tion et que sa condi­tion physique le lui permettra, il aura toujours ses chances de se battre pour les tour­nois les plus impor­tants. Ce qu’il a accompli est extra­or­di­naire. Nous avons tous poussé nos carrières à l’extrême et lui continue de le faire. Quand on a autant gagné que nous, la seule raison de conti­nuer, c’est parce qu’on prend encore du plaisir à la compé­ti­tion et qu’on sent qu’on peut rester compétitif. »

Publié le lundi 29 juin 2026 à 13:59

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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