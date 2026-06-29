Rafael Nadal a multiplié les prises de paroles depuis la sortie de la série‐documentaire consacrée à sa carrière sur Netflix.
Lors de son interview accordée à CNBC Sport, dont les propos sont relayés par Punto de Break, l’homme aux 14 Roland‐Garros a expliqué pourquoi il considérait Novak Djokovic comme le meilleur joueur de l’histoire avant de s’exprimer sur la longévité de son ancien rival serbe.
« Novak est toujours là parce qu’il aime ce sport et qu’il est animé par la passion de la compétition. Tant qu’il conservera cette motivation et que sa condition physique le lui permettra, il aura toujours ses chances de se battre pour les tournois les plus importants. Ce qu’il a accompli est extraordinaire. Nous avons tous poussé nos carrières à l’extrême et lui continue de le faire. Quand on a autant gagné que nous, la seule raison de continuer, c’est parce qu’on prend encore du plaisir à la compétition et qu’on sent qu’on peut rester compétitif. »
Publié le lundi 29 juin 2026 à 13:59