Rafael Nadal a multi­plié les prises de paroles depuis la sortie de la série‐documentaire consa­crée à sa carrière sur Netflix.

Lors de son inter­view accordée à CNBC Sport, dont les propos sont relayés par Punto de Break, l’homme aux 14 Roland‐Garros a expliqué pour­quoi il consi­dé­rait Novak Djokovic comme le meilleur joueur de l’his­toire avant de s’ex­primer sur la longé­vité de son ancien rival serbe.

« Novak est toujours là parce qu’il aime ce sport et qu’il est animé par la passion de la compé­ti­tion. Tant qu’il conser­vera cette moti­va­tion et que sa condi­tion physique le lui permettra, il aura toujours ses chances de se battre pour les tour­nois les plus impor­tants. Ce qu’il a accompli est extra­or­di­naire. Nous avons tous poussé nos carrières à l’extrême et lui continue de le faire. Quand on a autant gagné que nous, la seule raison de conti­nuer, c’est parce qu’on prend encore du plaisir à la compé­ti­tion et qu’on sent qu’on peut rester compétitif. »