Présent la semaine dernière à Jeddah, en Arabie Saoudite, où il a remis le trophée à Joao Fonseca, le vain­queur des Next Gen ATP Finals (ou Masters de la nouvelle géné­ra­tion), Rafael Nadal a pris le temps de répondre aux ques­tions de The National News.

Et lors­qu’en fin d’in­ter­view, la jour­na­liste Reem Abulleil lui a demandé le tournoi qu’il aurait aimé ajouter à son immense palmarès, l’homme aux 14 Roland‐Garros a forcé­ment cité le fameux tournoi des maîtres.

« Bien sûr, j’au­rais aimé remporter les finales ATP une fois car c’est proba­ble­ment le seul événe­ment impor­tant que je n’ai jamais remporté. Mais c’est tout. J’ai eu un peu de malchance en fin de saison, car je n’étais pas au mieux de ma forme physique. J’ai passé beau­coup de temps avec des bles­sures. Ensuite, j’ai eu des adver­saires très diffi­ciles à affronter et j’ai joué tous les finales ATP de ma carrière sur des courts inté­rieurs rapides, sur des courts inté­rieurs durs et, au début, sur de la moquette inté­rieure. Mais je n’ai pas à me plaindre. Si vous me demandez ce que j’au­rais aimé gagner, j’au­rais bien sûr aimé gagner ce tour­nois. J’ai eu mes chances, je n’ai pas réussi à les convertir. Ce n’est pas grave. »