Devenu papa pour la deuxième début août, d’un petit garçon nommé Miquel, Rafael Nadal a confirmé cette heureuse nouvelle sur ses réseaux sociaux ce vendredi dans un message adressé à ses fans.

After a few weeks away from social media, I want to since­rely thank you for all the kind messages we’ve received follo­wing the birth of our second child.



This week I’ve had the chance to enjoy some matches at the @rnadalacademy, where we are once again hosting the Rafa Nadal… pic.twitter.com/N9ivx2ce60 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 29, 2025

« Après quelques semaines loin des réseaux sociaux, je tiens à vous remer­cier sincè­re­ment pour tous les messages aimables que nous avons reçus à la suite de la nais­sance de notre deuxième enfant. Cette semaine, j’ai eu la chance de profiter de quelques matchs à la Rafa Nadal Academy, où nous accueillons une nouvelle fois le Rafa Nadal Open by Movistar, un tournoi très spécial sur le circuit chal­lenger pour nous tous. Nous avons hâte de vous voir ce week‐end à Manacor ! »