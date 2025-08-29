Devenu papa pour la deuxième début août, d’un petit garçon nommé Miquel, Rafael Nadal a confirmé cette heureuse nouvelle sur ses réseaux sociaux ce vendredi dans un message adressé à ses fans.
« Après quelques semaines loin des réseaux sociaux, je tiens à vous remercier sincèrement pour tous les messages aimables que nous avons reçus à la suite de la naissance de notre deuxième enfant. Cette semaine, j’ai eu la chance de profiter de quelques matchs à la Rafa Nadal Academy, où nous accueillons une nouvelle fois le Rafa Nadal Open by Movistar, un tournoi très spécial sur le circuit challenger pour nous tous. Nous avons hâte de vous voir ce week‐end à Manacor ! »
Publié le vendredi 29 août 2025 à 20:18