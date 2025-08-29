AccueilATPRafael Nadal sort du silence : "Après quelques semaines loin des réseaux...
Rafael Nadal sort du silence : « Après quelques semaines loin des réseaux sociaux, je tiens à vous remer­cier sincè­re­ment pour tous les messages aimables que nous avons reçus à la suite de la nais­sance de notre deuxième enfant »

Devenu papa pour la deuxième début août, d’un petit garçon nommé Miquel, Rafael Nadal a confirmé cette heureuse nouvelle sur ses réseaux sociaux ce vendredi dans un message adressé à ses fans.

« Après quelques semaines loin des réseaux sociaux, je tiens à vous remer­cier sincè­re­ment pour tous les messages aimables que nous avons reçus à la suite de la nais­sance de notre deuxième enfant. Cette semaine, j’ai eu la chance de profiter de quelques matchs à la Rafa Nadal Academy, où nous accueillons une nouvelle fois le Rafa Nadal Open by Movistar, un tournoi très spécial sur le circuit chal­lenger pour nous tous. Nous avons hâte de vous voir ce week‐end à Manacor ! »

