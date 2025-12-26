Lors d’une grande interview accordée à AS, dans laquelle il s’est exprimé sur la possibilité de devenir coach, Rafael Nadal a également donné son avis sur les caractéristiques de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
« Je ne m’identifie à aucun. Ce sont des joueurs différents de ce que j’étais. Je pense que Carlos est plus aléatoire : il commet plus d’erreurs, réalise des points plus spectaculaires, n’a parfois pas un style de jeu très défini, ce qui le rend imprévisible et divertissant pour le spectateur. Jannik est un joueur plus méthodique, concentré, avec un style de jeu plus défini, qui ajoute petit à petit des éléments, c’est pourquoi il est si solide et perd très peu de matchs. Carlos semble parfois plus dispersé, mais quand on regarde les résultats… il a eu une année incroyablement régulière et solide dans tous les tournois importants. C’est pourquoi cela m’amuse quand j’entends dire qu’il est dispersé : les résultats prouvent le contraire, c’est mon point de vue. »
