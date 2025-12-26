Lors d’une grande inter­view accordée à AS, dans laquelle il s’est exprimé sur la possi­bi­lité de devenir coach, Rafael Nadal a égale­ment donné son avis sur les carac­té­ris­tiques de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« Je ne m’iden­tifie à aucun. Ce sont des joueurs diffé­rents de ce que j’étais. Je pense que Carlos est plus aléa­toire : il commet plus d’er­reurs, réalise des points plus spec­ta­cu­laires, n’a parfois pas un style de jeu très défini, ce qui le rend impré­vi­sible et diver­tis­sant pour le spec­ta­teur. Jannik est un joueur plus métho­dique, concentré, avec un style de jeu plus défini, qui ajoute petit à petit des éléments, c’est pour­quoi il est si solide et perd très peu de matchs. Carlos semble parfois plus dispersé, mais quand on regarde les résul­tats… il a eu une année incroya­ble­ment régu­lière et solide dans tous les tour­nois impor­tants. C’est pour­quoi cela m’amuse quand j’en­tends dire qu’il est dispersé : les résul­tats prouvent le contraire, c’est mon point de vue. »