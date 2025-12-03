Lors d’une récente inter­view accordée à la Cadena SER, dans laquelle il s’est exprimé de manière honnête sur la domi­na­tion sans partage de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Rafael Nadal s’est égale­ment exprimé sur la possi­bi­lité que son compa­triote remporte autant de titres en Grand Chelem que lui.

« Comment je vois Alcaraz ? Spectaculaire, comment le voir autre­ment ? Je ne suis pas du genre à attendre grand‐chose, je l’ai toujours trouvé très bon, avec un poten­tiel pour marquer l’his­toire de notre sport. 22 Grands Chelems ? Pourquoi pas ? Six, c’est déjà beau­coup, et il a un avenir spec­ta­cu­laire devant lui. Le plus impor­tant, c’est qu’il ne se blesse pas. Si tu n’as pas de bles­sures, je pense que tu ne perds pas confiance en ton corps et cela te renforce. »