Rafael Nadal sur Carlos Alcaraz : « Je ne suis pas du genre à attendre grand‐chose, mais si je pense qu’il peut remporter 22 titres du Grand Chelem ? Pourquoi pas ? Six, c’est déjà beau­coup, et il a un avenir spec­ta­cu­laire devant lui »

Par Baptiste Mulatier

-

333

Lors d’une récente inter­view accordée à la Cadena SER, dans laquelle il s’est exprimé de manière honnête sur la domi­na­tion sans partage de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Rafael Nadal s’est égale­ment exprimé sur la possi­bi­lité que son compa­triote remporte autant de titres en Grand Chelem que lui. 

« Comment je vois Alcaraz ? Spectaculaire, comment le voir autre­ment ? Je ne suis pas du genre à attendre grand‐chose, je l’ai toujours trouvé très bon, avec un poten­tiel pour marquer l’his­toire de notre sport. 22 Grands Chelems ? Pourquoi pas ? Six, c’est déjà beau­coup, et il a un avenir spec­ta­cu­laire devant lui. Le plus impor­tant, c’est qu’il ne se blesse pas. Si tu n’as pas de bles­sures, je pense que tu ne perds pas confiance en ton corps et cela te renforce. »

Publié le mercredi 3 décembre 2025 à 08:57

