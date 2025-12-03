Lors d’une récente interview accordée à la Cadena SER, dans laquelle il s’est exprimé de manière honnête sur la domination sans partage de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Rafael Nadal s’est également exprimé sur la possibilité que son compatriote remporte autant de titres en Grand Chelem que lui.
« Comment je vois Alcaraz ? Spectaculaire, comment le voir autrement ? Je ne suis pas du genre à attendre grand‐chose, je l’ai toujours trouvé très bon, avec un potentiel pour marquer l’histoire de notre sport. 22 Grands Chelems ? Pourquoi pas ? Six, c’est déjà beaucoup, et il a un avenir spectaculaire devant lui. Le plus important, c’est qu’il ne se blesse pas. Si tu n’as pas de blessures, je pense que tu ne perds pas confiance en ton corps et cela te renforce. »
Publié le mercredi 3 décembre 2025 à 08:57