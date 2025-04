Interrogé par CNN Sports au sujet des nombreuses compa­rai­sons faites entre Carlos Alcaraz et lui‐même, Rafael Nadal (contrai­re­ment à son compa­triote) ne s’en étonne pas.

Si Carlos Alcaraz a avoué dans son docu­men­taire sur Netflix « Carlos Alcaraz : A mi manera » ne pas vouloir être perçu comme le succes­seur de Nadal, le Roi de la terre battue promet un avenir glorieux au jeune Espagnol.

« Nous avons tous reçu la pres­sion des médias et de l’es­poir que les gens ont en nous, mais je pense qu’en fin de compte, nous sommes des êtres humains et nous savons comment gérer cela. Je ne pense pas que pour Carlos ce soit un problème de supporter cette pres­sion. C’est un grand joueur et il a une grande famille derrière lui. Je pense qu’il se débrouille très bien, qu’il mène une carrière extra­or­di­naire et qu’il gagnera encore beau­coup plus s’il ne se blesse pas – c’est la chose la plus impor­tante. Je souhaite et je crois vrai­ment qu’il va avoir l’une des meilleures carrières de tous les temps. »