Récemment interrogé par le magazine de mode GQ sur son style inimitable lors de ses première années sur le circuit (pantacourts, débardeur, bandana…), Rafael Nadal a révélé que son style avait en quelque sorte participé à une sorte d’antagonisme avec Roger Federer, son grand rival de l’époque.
« On me reconnaissait parce que je portais ces tenues extravagantes, avec les cheveux longs, le bandana, tu vois ? C’était quelque chose de différent. Avec Roger, tout était, tu sais, un peu plus parfait et plus classe. Et puis je suis arrivé, les cheveux en bataille, et disons… un peu plus déjanté, tu vois ? Pas vraiment… orthodoxe. J’ai apprécié cette période, même si, 20 ans plus tard, je la vois d’un autre œil. »
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.