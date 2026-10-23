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Rafael Nadal sur Federer : « Avant que j’ar­rive sur le circuit avec mon style un peu déjanté et pas très ortho­doxe, tout était un peu plus parfait et plus classe avec Roger »

Par
Thomas S
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Récemment inter­rogé par le maga­zine de mode GQ sur son style inimi­table lors de ses première années sur le circuit (panta­courts, débar­deur, bandana…), Rafael Nadal a révélé que son style avait en quelque sorte parti­cipé à une sorte d’an­ta­go­nisme avec Roger Federer, son grand rival de l’époque. 

« On me recon­nais­sait parce que je portais ces tenues extra­va­gantes, avec les cheveux longs, le bandana, tu vois ? C’était quelque chose de diffé­rent. Avec Roger, tout était, tu sais, un peu plus parfait et plus classe. Et puis je suis arrivé, les cheveux en bataille, et disons… un peu plus déjanté, tu vois ? Pas vrai­ment… ortho­doxe. J’ai apprécié cette période, même si, 20 ans plus tard, je la vois d’un autre œil. »

Publié le vendredi 23 octobre 2026 à 09:50

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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