Récemment inter­rogé par le maga­zine de mode GQ sur son style inimi­table lors de ses première années sur le circuit (panta­courts, débar­deur, bandana…), Rafael Nadal a révélé que son style avait en quelque sorte parti­cipé à une sorte d’an­ta­go­nisme avec Roger Federer, son grand rival de l’époque.

« On me recon­nais­sait parce que je portais ces tenues extra­va­gantes, avec les cheveux longs, le bandana, tu vois ? C’était quelque chose de diffé­rent. Avec Roger, tout était, tu sais, un peu plus parfait et plus classe. Et puis je suis arrivé, les cheveux en bataille, et disons… un peu plus déjanté, tu vois ? Pas vrai­ment… ortho­doxe. J’ai apprécié cette période, même si, 20 ans plus tard, je la vois d’un autre œil. »