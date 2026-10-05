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Rafael Nadal sur l’ab­sence de Roger Federer : « C’était impos­sible par rapport à son agenda »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors que Rafael Nadal a orga­nisé samedi dernier pour les 10 ans de son Académie un tournoi d’exhibition en présence d’Andy Murray, Carlos Moya, David Ferrer, Richard Gasquet, Dominic Thiem, Marat Safin et Fabio Fognini, son ami et ancien rival, Roger Federer, n’était pas présent.

Dans des propos relayés par L’Equipe, l’homme aux 14 Roland‐Garros s’est exprimé sur l’absence du maestro suisse.

« Roger est venu ici pendant l’été, c’était super. C’est toujours bien d’avoir Roger ici comme n’im­porte quel joueur. Mais il a très bien soutenu l’Académie depuis le début, lors de l’inau­gu­ra­tion, il est venu ici, et cette fois c’était impos­sible par rapport à son agenda. Nous sommes donc très fiers d’avoir ceux qui sont venus ici, ce sont tous de supers amis et des champions. »

Publié le lundi 5 octobre 2026 à 10:36

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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