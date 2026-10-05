Alors que Rafael Nadal a orga­nisé samedi dernier pour les 10 ans de son Académie un tournoi d’exhibition en présence d’Andy Murray, Carlos Moya, David Ferrer, Richard Gasquet, Dominic Thiem, Marat Safin et Fabio Fognini, son ami et ancien rival, Roger Federer, n’était pas présent.

Dans des propos relayés par L’Equipe, l’homme aux 14 Roland‐Garros s’est exprimé sur l’absence du maestro suisse.

« Roger est venu ici pendant l’été, c’était super. C’est toujours bien d’avoir Roger ici comme n’im­porte quel joueur. Mais il a très bien soutenu l’Académie depuis le début, lors de l’inau­gu­ra­tion, il est venu ici, et cette fois c’était impos­sible par rapport à son agenda. Nous sommes donc très fiers d’avoir ceux qui sont venus ici, ce sont tous de supers amis et des champions. »