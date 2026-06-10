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Rafael Nadal sur le sacre d’Alexander Zverev : « C’est une bonne chose pour le tennis que quelqu’un comme lui, qui pour­suit ce rêve depuis tant d’années, ait pu remporter un Grand Chelem »

Par
Baptiste Mulatier
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S’il avait déjà pris le temps de féli­citer Alexander Zverev après son sacre à Roland‐Garros, Rafael Nadal a réagi au premier titre de l’Allemand en Grand Chelem en marge d’un tournoi de golf cari­tatif à Majorque. 

« Nous avions confiance en lui, tout simple­ment. Je pense que c’est un joueur qui, vu son niveau tech­nique, méri­tait de remporter un Grand Chelem. Les années passaient et il n’y était toujours pas parvenu. Dans ce cas, il a eu une oppor­tu­nité et il l’a bien saisie. C’est une bonne chose pour le tennis que quelqu’un comme lui, qui pour­suit ce rêve depuis tant d’années, ait pu remporter un Grand Chelem », a déclaré l’homme aux 14 titres Porte d’Auteuil dans des propos relayés par Antena3.

Pour rappel, Rafa avait glissé quelques conseils à Zverev l’été dernier lorsque ce dernier était venu s’entraîner au sein de son académie à Majorque. 

Publié le mercredi 10 juin 2026 à 13:52

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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