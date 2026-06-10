S’il avait déjà pris le temps de féliciter Alexander Zverev après son sacre à Roland‐Garros, Rafael Nadal a réagi au premier titre de l’Allemand en Grand Chelem en marge d’un tournoi de golf caritatif à Majorque.
« Nous avions confiance en lui, tout simplement. Je pense que c’est un joueur qui, vu son niveau technique, méritait de remporter un Grand Chelem. Les années passaient et il n’y était toujours pas parvenu. Dans ce cas, il a eu une opportunité et il l’a bien saisie. C’est une bonne chose pour le tennis que quelqu’un comme lui, qui poursuit ce rêve depuis tant d’années, ait pu remporter un Grand Chelem », a déclaré l’homme aux 14 titres Porte d’Auteuil dans des propos relayés par Antena3.
Pour rappel, Rafa avait glissé quelques conseils à Zverev l’été dernier lorsque ce dernier était venu s’entraîner au sein de son académie à Majorque.
Publié le mercredi 10 juin 2026 à 13:52