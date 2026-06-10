S’il avait déjà pris le temps de féli­citer Alexander Zverev après son sacre à Roland‐Garros, Rafael Nadal a réagi au premier titre de l’Allemand en Grand Chelem en marge d’un tournoi de golf cari­tatif à Majorque.

« Nous avions confiance en lui, tout simple­ment. Je pense que c’est un joueur qui, vu son niveau tech­nique, méri­tait de remporter un Grand Chelem. Les années passaient et il n’y était toujours pas parvenu. Dans ce cas, il a eu une oppor­tu­nité et il l’a bien saisie. C’est une bonne chose pour le tennis que quelqu’un comme lui, qui pour­suit ce rêve depuis tant d’années, ait pu remporter un Grand Chelem », a déclaré l’homme aux 14 titres Porte d’Auteuil dans des propos relayés par Antena3.

Pour rappel, Rafa avait glissé quelques conseils à Zverev l’été dernier lorsque ce dernier était venu s’entraîner au sein de son académie à Majorque.