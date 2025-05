La saison 2015 de Rafael Nadal est sûre­ment la pire de sa carrière, pendant sa période compé­ti­tive. Cette année, il ne remporte aucun Grand Chelem, et se fait gifler dans son jardin, à Roland‐Garros, par un Novak Djokovic à son zénith (7−5, 6–3, 6–1).

Si ce revers était diffi­cile à digérer, son forfait à la Porte d’Auteuil au troi­sième tour en 2016 l’était davan­tage. À en croire le roi de la terre battue, il avait le tennis pour recon­quérir la Coupe des Mousquetaire, mais gêné par son poignet, il était contraint de se retirer. Une sortie de route au goût amer, alors qu’il n’est pas tombé contre plus fort, mais trahi par son corps.

« Toute l’année avait été très diffi­cile pour moi, perdre à Roland Garros pour la première fois de ma vie, oui, j’ai fini le cœur brisé, honnê­te­ment, ça m’a brisé. Cette saison‐là, après une année 2015 terrible, j’avais l’im­pres­sion que c’était mon année, enfin, je jouais suffi­sam­ment bien pour me donner une chance de gagner à nouveau. Le problème, c’est que j’y suis déjà arrivé avec ce problème de poignet, je me souviens que j’ai gagné deux matchs, mais après ce deuxième match, je me réveille le lende­main matin avec mon poignet dans cet état, donc j’ai dû m’ar­rêter pendant un long moment. Honnêtement, ce fut une année très diffi­cile pour moi, je me souviens avoir quitté Roland Garros dans la voiture, tout seul, en pleu­rant. En 2015, je l’ai accepté, je n’étais pas prêt, j’ai mal joué, mais en 2016, j’ai dû quitter le tournoi avec une bles­sure, on accepte mieux la défaite que les bles­sures, parce que les bles­sures ne vous permettent pas de concourir, et c’est plus doulou­reux », a commenté le taureau de Manacor, dans le docu­men­taire The Kings Palace, diffusé sur Eurosport et Max.