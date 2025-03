Récemment invité du podcast d’Andy Roddick, Rafael Nadal, qui est revenu sur de nombreux moments liés à sa carrière, a été inter­rogé par l’an­cien numéro 1 mondial sur les condi­tions de sa parti­ci­pa­tion à la céré­monie d’ou­ver­ture des Jeux Olympiques de Paris où il a remis la flamme à Zinédine Zidane.

« Je ne pourrai jamais assez remer­cier les orga­ni­sa­teurs, les Français, de m’avoir donné ce moment. Sans être Français, de me donner ce moment de rece­voir la torche des mains de Zidane devant la Tour Eiffel. Ce fut un des moments les plus émou­vants de ma carrière (…). J’ai reçu un appel du président du comité olym­pique pour me dire qu’il voulait que je fasse partie de la céré­monie. J’ai dit, oui, cela serait un honneur, mais je ne savais pas ce que j’allais faire cinq minutes avant. C’était super secret. Je ne savais pas ce qui allait arriver. Il voulait garder tota­le­ment le secret. J’ai attendu à un endroit 30 minutes avant. Puis on a marché pour y aller et ils ont commencé à m’expliquer. Quand on voit les images, je montais sur la scène pour prendre la torche. Et à ce moment, je devais attendre deux minutes en bas. Quand j’ai réalisé le moment, je me suis mis à pleurer un peu. Quand je me suis mis à pleurer, je me suis dit, ferme‐la ! Arrête, ce n’est pas le moment de pleurer, c’est le moment de profiter. Donc j’ai essayé de ne pas être trop émotif. C’était incroyable. »