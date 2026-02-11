Alors qu’il inau­gu­rait ce mardi un nouveau circuit de golf cari­tatif promu par sa fonda­tion, Rafael Nadal a pris le temps de répondre aux diffé­rentes ques­tions de la presse espa­gnole sur la récente actua­lité du tennis.

Après avoir expliqué que l’analyse de Patrick Mouratoglou était erronée concer­nant les compa­rai­sons entre joueurs de diffé­rentes époques, et repris un jour­na­liste lorsque celui‐ci a qualifié Carlos Alcaraz de joueur « espoir », l’homme aux 14 Roland‐Garros s’est exprimé sur un poten­tiel 25e titre du Grand Chelem pour son ancien rival, Novak Djokovic.

« Je ne pense pas que le fait que Djokovic remporte son 25e Grand Chelem chan­gera quoi que ce soit au tennis. Ce n’est ni bon ni mauvais pour le tennis. Djokovic a mené une carrière impres­sion­nante et il est toujours là parce qu’il en est encore capable. Il a eu une chance à Melbourne. Pour être honnête, je ne pense pas qu’il lui en reste beau­coup à son âge, mais ce qu’il accom­plit est admirable. »